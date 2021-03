Drei Festnahmen bei Razzia gegen mutmaßliche Drogenbande

Trier/Leverkusen (dpa) - Wenige Monate nach der Entdeckung einer Cannabis-Plantage im rheinland-pfälzischen Bitburg-Prüm hat die Polizei bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen und Hamburg drei Menschen festgenommen. Bei der Drogenrazzia am Dienstag seien Objekte in Leverkusen, Monheim am Rhein, in Krefeld und Hamburg durchsucht wurden, teilte die zuständige Polizei Trier mit.

Von dpa