Einbrecher stehlen 60-Kilo-Tresor mit Einkaufswagen

Münster (dpa/lnw) - Bei einem Einbruch in einen Imbiss in Münster haben Unbekannte einen Tresor gestohlen und mutmaßlich in einem Einkaufswagen abtransportiert. Die Täter hätten am Montagmorgen ein Fenster aufgebrochen und seien in das Geschäft eingestiegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Ermittlungen transportierten sie den etwa 60 Kilogramm schweren Safe mit einem Einkaufswagen zu einem Vereinsheim, wo sie ihn knackten und mit den Einnahmen von mehreren Tausend Euro entkamen.

Von dpa