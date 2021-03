Neue TV-Staffel zeigt Feuerwehralltag in Pandemie

Die Folgen der vierte Auflage des Reportage-Formats werden ab 3. Mai immer montags um 20.15 Uhr ausgestrahlt, wobei in der ARD-Mediathek am Ausstrahlungstag schon immer die nächste Folge zur Verfügung stehe. Auch wenn in der Corona-Zeit ein normaler Alltag auf der Wache schon wegen des fehlenden geselligen Miteinanders nicht mehr umsetzbar sei, bleibe die harte Arbeit für Menschen in Not und gehe temporeich weiter, kündigte der WDR an.

Dokumentiert werden riskante wie emotionale Einsätze, etwa ein Großbrand in einem Reifenlager oder die Rettung eines hilflosen Babys aus einem Auto. Für einen möglichst unmittelbaren Eindruck vom aufreibenden Berufsalltag der Feuerwehrleute, greifen die Macher auf Filmmaterial von bis zu 60 Spezialkameras, etwa Helmkameras der Einsatzkräfte, zurück.

