Völler: Wolf kommt - Langfristiges Engagement möglich

Wolf, der Nachfolger des beurlaubten Peter Bosz wird, trainiert normalerweise die U18-Nationalmannschaft. Der DFB twitterte am Dienstag, dass Wolf und sein Assistent Peter Hermann, der ihn begleitet, «danach zum DFB zurückkehren». Völler habe ihn angerufen, «und natürlich kommt der DFB hier Bayer in dieser für sie nicht einfachen Situation unkompliziert und gerne entgegen», sagte DFB-Direktor Bierhoff.

Bei Bayer hält man es aber nicht für ganz ausgeschlossen, dass Wolf über den Sommer hinaus im Rheinland bleibt. «Zunächst ist es nur für die acht Spiele. Aber ausgeschlossen ist natürlich nichts», sagte Völler. Sportdirektor Simon Rolfes ergänzte: «Wir waren erst einmal fokussiert, die beste Konstellation für diese acht Wochen zu finden. Was Richtung Sommer passiert, werden wir uns in Ruhe überlegen und im nächsten Schritt anschauen.»

Wolf stellte klar, «dass ich den Job beim DFB für diesen kurzen Zeitraum nicht aufgegeben hätte. Das wäre fahrlässig gewesen. Das Konstrukt der Ausleihe ist für mich ein sehr gutes, weil ich mit allem, was ich habe, reingehen kann, ohne den ganz großen Druck, was ich mache, wenn es nicht weitergeht. Wichtig war mir auch, dass ich keinen im Stich lasse.» Die U18 absolviert momentan keine Spiele. In jedem Fall richte er sich aber nur auf acht Spiele in Leverkusen ein, sagte Wolf: «Normal ist eine Saison ein Marathon. Das ist ein 800-Meter-Lauf.»

