Reallöhne in NRW gesunken: Corona-Kurzarbeit der Hauptgrund

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen haben die Corona-Pandemie in ihren Geldbörsen zu spüren bekommen. Im vergangenen Jahr sind die Reallöhne erstmals seit 2013 gesunken, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Die effektiven Bruttomonatsverdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich seien 2020 real - also preisbereinigt - um 0,8 Prozent niedriger gewesen als ein Jahr zuvor. Maßgeblichen Anteil an diesem Rückgang habe die infolge der Corona-Pandemie gestiegene Zahl der Kurzarbeiter.

Von dpa