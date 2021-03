Mann rettet verletzte Frau aus brennenden Fahrzeug

Gladbeck (dpa/lnw) - Ein Mann hat nach einem Verkehrsunfall in Gladbeck (Kreis Recklinghausen) eine verletzte Frau aus einem brennenden Fahrzeug gerettet. Am Montagabend waren auf der B224 in Fahrtrichtung Essen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Eines der Autos sei auf ein Feld geschleudert und so stark beschädigt worden, dass es Feuer fing. Ein vorbeikommender Autofahrer rettete die Fahrerin des Wagens demnach aus dem Auto. Bei dem Unfall seien insgesamt zwei Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Laut Polizei handelte es sich dabei um die beiden Unfallbeteiligten. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa