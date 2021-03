Laschet: Schulen und Kitas bleiben bis zu Osterferien offen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz rasant steigender Corona-Neuinfektionen bleiben die Schulen und Kitas in Nordrhein-Westfalen bis zu den Osterferien geöffnet. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am frühen Dienstagmorgen in Düsseldorf nach rund zwölfstündigen Bund-Länder-Beratungen. Die Osterferien beginnen in NRW am 29. März und dauern bis 10. April.

Von dpa