Auto fängt bei Unfall bei Gladbeck Feuer: Schwerverletzte

Gladbeck (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall bei Gladbeck (Kreis Recklinghausen) hat ein Auto Feuer gefangen und zwei Menschen wurden schwer verletzt. Auf der B224 in Fahrtrichtung Essen waren am Montagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Wagen wurde durch den Aufprall in ein Feld geschleudert und fing an zu brennen. Ein Augenzeuge konnte laut Feuerwehr die schwer verletzte Fahrerin aus dem brennenden Auto befreien. Die Frau und eine weitere Person wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

Von dpa