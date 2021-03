Pony Merlin allein in der Stadt: Polizei bringt es zurück

Hagen (dpa/lnw) - Kleines weißes Pony «Merlin» allein in der Stadt: Die Hagener Polizei hat am Sonntagmorgen in der Innenstadt ein entlaufenes Pony eingefangen und zurück zu seinem Zirkus gebracht. Zuvor hatten Zeugen gegen 07.15 Uhr das ohne Besitzer durch die Stadt laufende Tier gemeldet. Eine Beamtin habe in ihrer Einsatztasche einen Strick und ein Halfter dabei gehabt, hieß es im Polizeibericht. Sie legte dem Pony, das zwischen parkenden Autos stand, das Halfter an und brachte es zurück zu seinem Stall.

Von dpa