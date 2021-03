14-Jähriger flüchtet mit Auto und verursacht schweren Unfall

Hagen (dpa/lnw) - Ein 14 Jahre alter Jugendlicher hat sich in Hagen mit einem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und einen schweren Unfall verursacht. Wegen eines Verkehrsverstoßes habe eine Polizeistreife am Montag den Fahrer kontrollieren wollen. Er habe nicht auf die Anhaltezeichen reagiert, sondern eine rote Ampel überfahren und sei mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt geflüchtet. Mehrfach habe er die Fahrstreifen gewechselt und sei so kurz aus dem Blickfeld der verfolgenden Beamten geraten, teilte die Polizei mit.

Von dpa