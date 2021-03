72-Jährige stirbt nach Brandverletzung in Spezialklinik

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einem Unfall mit Stichflammen in einer Wohnung in Bielefeld ist am Montag eine 72-jährige Frau an ihren schweren Brandverletzungen gestorben. Bei dem Unglück am Sonntag war nach Angaben der Polizei auch der Ehemann (82) schwer verletzt worden. Er wird nach Angaben eines Sprechers in einer Klinik in Bielefeld behandelt. Mit der Tochter (47) wurde ein weiteres Familienmitglied leicht verletzt. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» online berichtet.

Von dpa