Mehr Straftäter in NRW wegen Gewalt an Kindern verurteilt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind laut jüngster Statistik mehr Straftäter wegen Gewalt an Kindern verurteilt worden. Gegen 442 von ihnen verhängte die Justiz 2019 rechtskräftige Urteile. Das waren 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf anlässlich des Tages der Kriminalitätsopfer mittelte.