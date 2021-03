Köln Centurions rücken in European League of Football nach

Hamburg (dpa/lnw) - In der neu gegründeten European League of Football (ELF) sind mit Berlin Thunder, Köln Centurions und Leipzig Kings weitere Teilnehmer bekanntgegeben worden. «Berlin und Köln sind Städte mit langer Football-Historie und natürlich mit großen Fan-Gruppen, die auf diesen Moment 14 Jahre gewartet haben - und auch in Leipzig sehe ich großes Potenzial», teilte der Liga-Commissioner und TV-Experte Patrick Esume am Montag mit.