Statistik: Zahl der Baugenehmigungen steigt 2020 kräftig

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen werden wieder mehr Wohnungen bewilligt. Im Corona-Jahr 2020 haben die Bauämter in NRW den Bau von 61 592 neuen Wohnungen genehmigt. Das ist der höchste Wert seit 2016 (66 555). Wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Montag mitteilte, sind nach vorläufigen Ergebnissen 4339 oder 7,6 Prozent mehr Baugenehmigungen erteilt worden als im Jahr 2019 (57 253). Demnach stieg die Zahl der Wohnungen in Neubauten um 8,0 Prozent, die Zahl der neu entstehenden Wohnungen in bereits bestehenden Gebäuden wuchs um 4,2 Prozent.

Von dpa