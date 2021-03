Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Wocheninzidenz ist in Nordrhein-Westfalen am Dienstag auf 109,2 angestiegen. Am Montag hatte der Wert noch 106,6 betragen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Der wichtige Kennziffer gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner an.

Von dpa