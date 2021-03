Überwiegend trockenes Wetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist es in den kommenden Tagen überwiegend trocken. Am Dienstag sind am Vormittag einige Wolken am Himmel, die im Tagesverlauf von Südwesten her auflockern können, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen am Dienstag bei 10 bis 13 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken. Lokal kann es neblig werden. Die Temperaturen sinken auf vier bis null Grad, im Bergland bis minus drei Grad.

Von dpa