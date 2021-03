Die neue Woche startet laut Vorhersage mit vielen Wolken. Hin und wieder soll es Sprühregen geben. Im Tagesverlauf seien Auflockerungen möglich. Die Sonne wird sich voraussichtlich aber nicht blicken lassen. Die Temperaturen erreichen maximal 10 Grad in tieferen Lagen und 6 Grad im Bergland. Am Dienstag sollen die Temperaturen ansteigen. Dennoch wird es voraussichtlich «mehr Wolken als Sonne» geben, so die Meteorologin. Örtlich seien ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 13 Grad, im Bergland liegen sie zwischen 8 und 10 Grad.

