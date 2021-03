Schalker Aufsichtsratsmitglied Gesenhues wohl zurückgetreten

Gelsenkirchen (dpa) - Nach der Absage von Ralf Rangnick an den FC Schalke 04 ist Aufsichtsratsmitglied Stefan Gesenhues angeblich zurückgetreten. «Ich sehe keine erfolgreiche Zusammenarbeit mehr. Es gibt keine Perspektive mehr, mich so einzubringen, wie ich es gewünscht hätte. Ich habe meinen Entschluss am Sonntagmorgen mitgeteilt», sagte der 66-Jährige bei Sport1. Beim Club war davon indes noch nichts bekannt.

Von dpa