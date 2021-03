20-Jähriger fordert Polizeiauto in Essen zum Rennen auf

Essen (dpa/lnw) - Ein 20 Jahre alter Sportwagenfahrer hat sich in Essen ein Rennen mit einer Streife geliefert. Der Essener hatte das Auto für seinen Geburtstag angemietet, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Bei dem Einsatz in der Nacht zu Sonntag stellte sich zudem heraus, dass der Wagen wegen Unterschlagung ausgeschrieben war. Das in der Schweiz zugelassene Auto sei nicht vertragsgemäß zurückgegeben worden.

Von dpa