Feuerwehr rettet vermissten Hund am Düsseldorfer Rheinufer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein vermisster Hund ist von der Feuerwehr am Rheinufer in Düsseldorf gerettet worden. Der verängstigte Mischling konnte sich am Robert-Lehr-Ufer nicht mehr aus eigener Kraft «aus einer bedrohlichen Lage» retten, wie die Feuerwehr am Samstagabend mitteilte. Bei dem Einsatz am Samstagnachmittag in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke versuchten die Einsatzkräfte den Hund zunächst durch Zurufen, Pfeifen oder mit Essen anzulocken. Durch Leinen gesichert, näherten sich zwei Feuerwehrmänner dem Mischling. Ein Rettungsboot sicherte die Rheinseite ab. Schließlich konnte ihn einer der Männer am Halsband greifen. Zuvor hatte der Hund versucht, sich durch Beißen den Einsatzkräften zu entziehen.

Von dpa