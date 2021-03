Union-Torwart Luthe zur Auflage für Vogel: «Der falsche Weg»

Vogel hatte wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber zwei Schiedsrichterassistentinnen vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) eine Auflage erhalten, wonach er bis zum Sommer sechs Trainingseinheiten einer Frauen- oder Mädchenmannschaft zu halten habe. Die Bundesliga- und Zweitliga-Fußballerinnen schickten deshalb einen Offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB). «Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball», hieß es darin.

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg reagierte verständnisvoll auf den Brief. «Ich kann den großen Ärger der Spielerinnen verstehen und nachvollziehen, dass sie sich dazu öffentlich Gehör verschaffen», sagte Ratzeburg in einer am Samstag vom Deutschen Fußball-Bund veröffentlichten Stellungnahme. «Es ist mir auch unbegreiflich, dass man ein Training einer Frauenmannschaft als Teil einer Strafe verordnet.»

