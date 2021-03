Woelki «sehr erschrocken» über Missbrauchsgutachten

Köln (dpa) - Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat sich «sehr erschrocken» über die Ergebnisse des am Donnerstag vorgestellten Missbrauchsgutachtens geäußert. «Was ist da bloß passiert, dass damals Priester, Verantwortliche, Christen sich mehr um den Ruf der Kirche gekümmert haben, als um das Leid der Betroffenen?», fragte Woelki in einem am Sonntag veröffentlichten Beitrag für das Kölner Domradio. «Wie konnte es dazu kommen, dass Mitgefühl, dass Empathie fehlte? Dass noch bis vor wenigen Jahren Täter besser wegkamen, und ihre Opfer nicht beachtet wurden?»

Von dpa