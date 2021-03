Tod von junger Mutter: Haftbefehl gegen den Vater der Kinder

Neuenrade (dpa/lnw) - Nach dem Tod einer 24-jährigen Mutter bei einem Streit in Neuenrade im Märkischen Kreis ist gegen den Vater der Kinder Haftbefehl erlassen worden. Die Polizei teilte am Samstag zudem mit, dass bei der Tat ein Messer im Spiel gewesen sei. Am Freitag war es zwischen den getrennt lebenden Eltern zum Streit gekommen, die Frau wurde schwer verletzt und starb später noch in der Wohnung - der herbeigerufene Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen. Der Mann kam mit Verletzungen zunächst ins Krankenhaus und danach in Polizeigewahrsam. Die beiden gemeinsamen Kinder im Alter von zwei und drei Jahren werden vom Jugendamt betreut.

Von dpa