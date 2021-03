Schalke und Gladbach im Krisengipfel mit jeweils zwei Neuen

Gladbachs unter Druck stehender Trainer Marco Rose nimmt nach dem 0:2 unter Woche beim Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City ebenfalls zwei Veränderungen vor. Neu im Team sind Christoph Kramer und Alassane Plea. Sie verdrängen Breel Embolo und Denis Zakaria.

«Grundsätzlich tut uns Chris (Kramer) mit seiner Erfahrung gut, mit seiner Spielstärke, mit seiner Ruhe, mit seiner Klarheit», sagte Rose kurz vor dem Spiel bei Sky. Bei Plea «wünschen wir uns jedes Spiel, dass der Knoten platzt, weil er die Qualität hat». Wichtig sei, dass jeder Spieler von Anfang an zu erkenne gebe, dass «er sich da reinfeuert», ergänzte der Trainer. «Meine Mannschaft weiß, dass sie anständigen Fußball spielen kann. Aber das alleine reicht nicht.»

Der Frage, ob eine Niederlage seinen Job in Gladbach in Bedrängnis bringen würde, wich Rose aus. «Das sind Dinge, die ihr im Studio diskutiert», sagte er am Sky-Mikrofon. «Für mich steht die Leistung der Mannschaft im Vordergrund.»

