Gisdol sorgt sich mehr um seine Mannschaft als um sich

Der FC steckt nach fünf Spielen ohne Sieg (vier Niederlagen) in der Krise. «Ich glaube, es ist so, dass man es in den letzten Wochen ein bisschen gewohnt ist», sagte Gisdol über die Diskussion um ihn. Insgesamt habe er aber den Eindruck, dass sein Team «sehr stabil» trainiert habe.

© dpa-infocom, dpa:210320-99-901644/2