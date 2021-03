Spanische Zeitung: Haaland will zu Real wechseln

Madrid (dpa) - Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland will nach einem Bericht der spanischen Zeitung «abc» im kommenden Sommer zum spanischen Spitzenclub Real Madrid wechseln. Auch die Königlichen seien sehr interessiert an einer Verpflichtung des 20 Jahre alten Norwegers, berichtete das Blatt am Samstag ohne Nennung von Quellen. Real soll demnach bereit sein, für Haaland eine Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro an den Fußball-Bundesligisten zu zahlen.

Von dpa