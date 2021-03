Maßregelvollzug überbelegt: Patientenzimmer im Besucherraum

Münster (dpa/lnw) - Die Kliniken für den Maßregelvollzug in Westfalen-Lippe sind mit bis zu 16 Prozent überbelegt. Das geht aus einer Vorlage des zuständigen Ausschusses für den Maßregelvollzug des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für eine Sitzung am 25. März hervor. Demnach müssen die fünf Kliniken in Stemwede, Marsberg, Herne, Dortmund und Rheine deutlich mehr Häftlinge aufnehmen als Plätze vorhanden sind. Laut dem Bericht mussten die Kliniken in den vergangenen Jahren 50 Prozent mehr Menschen aufnehmen als im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Von dpa