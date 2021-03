Land zu Dortmund: Keine Kita- oder Schulschließung

Dortmund (dpa/lnw) - Schulen und Kitas bleiben in Dortmund vorerst geöffnet. Das Land habe einen Antrag auf Schließung in der kommenden Woche am Freitag abgelehnt, wie die Stadt Dortmund mitteilte. Damit gebe es weiterhin Wechsel-Präsenzunterricht und Kindertagesbetreuung. Wegen steigender Inzidenzwerte in der Ruhrgebietsstadt wollte der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) ab Montag Schulen und Kitas wieder schließen.

Von dpa