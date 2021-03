Party zum 18. Geburtstag endet mit Polizeieinsatz

Euskirchen (dpa/lnw) - Mit einem größeren Polizeieinsatz ist am Donnerstagabend in Euskirchen eine Geburtstagsparty mit etwa 70 Teilnehmern geendet. Keiner der Gäste habe sich an die Coronaschutzverordnung gehalten, berichtete die Kreispolizei Euskirchen am Freitag. Mehr als die Hälfte der Feiernden sei geflohen, als ein Streifenwagen eintraf. Veranstalter soll ein 44-Jähriger sein.

Von dpa