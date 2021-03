Bundestag: Merz will auf Nebentätigkeiten verzichten

Hagen (dpa) - Der CDU-Politiker Friedrich Merz will im Fall seines Einzugs in den Bundestag im September auf sämtliche Nebentätigkeiten verzichten. Er werde dann «keine beruflichen Tätigkeiten außerhalb der Politik» mehr ausüben, sagte der frühere CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag der «Westfalenpost» (Samstag). Der 65-Jährige tritt im Hochsauerlandkreis im April in einer Kampfabstimmung gegen aktuellen CDU-Abgeordneten Patrick Sensburg an. Das Thema Kanzlerkandidatur habe sich für ihn durch die Entscheidung des Bundesparteitags für Armin Laschet als neuen CDU-Chef erledigt. Zudem gebe es keine Absprachen mit Laschet über mögliche andere Posten, sagte Merz.

Von dpa