Schulen im Oberbergischen Kreis gehen in Distanzunterricht

Nach Angaben des Kreises, in dem die Inzidenz deutlich über der Marke von 100 liegt, hätten sich die Corona-Fälle in Kitas und Schulen deutlich erhöht. Insgesamt 44 Kitas und Schulen seien betroffen. Nach Angaben des Oberbergischen Kreises gehen deshalb die Kitas ab Montag in den Notbetrieb. Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf bestätigte zunächst allerdings nur die Maßnahmen an den Schulen des Kreises.

