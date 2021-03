Geistlicher fordert Konsequenzen auch von anderen Bischöfen

Den Hamburger Erzbischof Stefan Heße kritisierte Picken als uneinsichtig. «Wie kann Erzbischof Heße angesichts des vorliegenden Gutachtens noch behaupten, er habe sich niemals an Vertuschung beteiligt, wo ihm mehrere erhebliche Pflichtverletzungen bei der Aufklärung und der Opferfürsorge nachgewiesen sind?», fragte Picken. Heße, früher Personalchef im Erzbistum Köln, war in dem am Donnerstag vorgestellten Missbrauchsgutachten der elffachen Pflichtverletzung beschuldigt worden. Er bot daraufhin Papst Franziskus seinen Amtsverzicht an, betonte jedoch, dass er sich niemals an Vertuschung beteiligt habe.

Die fehlende Einsicht der Verantwortlichen füge der Kirche irreversiblen Schaden zu, sagte Picken. Zurzeit würden ähnliche Gutachten wie in Köln in vielen Bistümern in Auftrag gegeben. Wenn man die erst abwarte, bevor personelle Konsequenzen erfolgten, werde die Kirche in den kommenden Jahren einen nie wieder gutzumachenden Glaubwürdigkeitsverlust erleiden.

Picken forderte deshalb eine Ehrenerklärung für Bischöfe und Generalvikare nach dem Vorbild der Mitglieder der CDU-Bundestagsfraktion nach der Masken-Korruptionsaffäre. «Lieber jetzt ein Erdrutsch an Rücktritten und eine dementsprechende Explosion als eine unabsehbare Dauerkrise», sagte Picken.

