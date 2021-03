Flughafen Düsseldorf schreibt rote Zahlen: Lage angespannt

Die Erlöse des größten nordrhein-westfälischen Airports brachen deshalb von gut 501 Millionen Euro in 2019 auf 187,7 Millionen Euro im vergangenen Jahr ein. Um den Airport zahlungsfähig zu halten, ließen die Anteilseigner den Jahresüberschuss von 2019 in Höhe von 63 Millionen Euro im Unternehmen und sagten zusätzlich ein Darlehen von 100 Millionen Euro zu. Vom Land NRW und der NRW.Bank erhielt der Airport zudem einen Kredit über 250 Millionen Euro. Um dauerhaft Kosten zu senken, baut der Flughafen Personal ab.

«Die Weichen sind gestellt, um die Existenz des Flughafens über die Krise hinweg zu sichern», sagte Schnalke. «Doch die Situation ist nach wie vor ernst.» Da sich der Flugverkehr durch die Verschärfung der Pandemie in den ersten Monaten des Jahres 2021 schlechter entwickelt habe als geplant, bleibe die finanzielle Lage auch in diesem Jahr weiter angespannt, heißt es in der Mitteilung des Flughafens.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-890891/2