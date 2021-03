Neues Zentrum für Cybersicherheit in NRW-Wirtschaft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kleine und mittelgroße Unternehmen in Nordrhein-Westfalen erhalten einen Ansprechpartner in Fragen der Cybersicherheit. Das Land richtet dazu eine zentrale Anlaufstelle ein, bei der Unternehmen Hilfe bei der Cyberabwehr bekommen können. Das am Freitag von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) vorgestellte Kompetenzzentrum «DIGITAL.SICHER.NRW» soll bei einem Cyberangriff betroffenen Betrieben schnell die richtigen Ansprechpartner bei Behörden und professionellen Dienstleistern vermitteln. Das Land fördert das Zentrum mit zwei Geschäftsstellen in Bochum und Bonn mit 3 Millionen Euro.

Von dpa