Köln (dpa/lnw) - Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen am heutigen Freitag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens auf die Straße gehen. Die Bewegung hat zum siebten «globalen Klimastreik» aufgerufen, um mehr Tempo im Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Bundesweit sind coronakonforme Proteste in mehr als 200 Städten angekündigt.

In NRW sind unter anderem Fahrraddemos in Bielefeld, Münster, Essen und Bochum geplant. An verschiedenen Standpunkten in Köln wollen insgesamt rund 3000 Teilnehmer demonstrieren. Auf der Bonner Hofgartenwiese soll es ein Konzert geben. Proteste soll es etwa auch in Wuppertal, Aachen, Gelsenkirchen und Datteln geben.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-879312/2