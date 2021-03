Keine weiteren Öffnungen am Montag in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen werden am kommenden Montag keinerlei Erleichterungen coronabedingter Beschränkungen greifen. Das hat das Gesundheitsministerium in Düsseldorf am Donnerstag klargestellt. Bis zu den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März werde es «keine Änderungen in der Coronaschutzverordnung für mögliche Öffnungen geben».