Bielefeld-Kader nahezu komplett gegen Leipzig

Bielefeld (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat für das Heimspiel gegen RB Leipzig fast alle Spieler zur Verfügung. Nur Ergänzungsspieler Reinhold Yabo fällt für die Begegnung am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wie schon gegen Bayer Leverkusen aus. Ob er wie in seinen ersten drei Spielen als Bielefeld-Coach weiter rotieren werde, verriet Trainer Frank Kramer am Donnerstag nicht. «Man braucht einen Stamm, der funktioniert. Andererseits braucht man auch trotzdem Frische», so der Nachfolger von Uwe Neuhaus. «Da muss man immer eine gute Balance finden.»

Von dpa