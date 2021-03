BVB bangt um Einsatz von Reus: Terzic warnt vor Köln

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln um den Einsatz von Kapitän Marco Reus. «Er hat noch nicht mit uns trainiert. Wir hoffen, dass es von Tag zu Tag besser wird», sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Der 31 Jahre alte Nationalspieler Reus war beim 2:0 über Hertha BSC am vergangenen Spieltag von Vladimir Darida gefoult worden, woraufhin der Berliner die Rote Karte gesehen hatte. «Es ist nicht viel kaputt gegangen, aber sehr schmerzhaft», kommentierte Terzic.

Von dpa