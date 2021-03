Laschet fordert Ende der Krim-Annexion durch Russland

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat zum siebten Jahrestag der russischen Annexion der Krim die Wiederherstellung der ukrainischen Souveränität über die Halbinsel gefordert. Die Entwicklung der Ukraine werde wesentlich durch die völkerrechtswidrige Krim-Annexion und den Konflikt in der Ost-Ukraine beeinflusst, sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Donnerstag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal in der Düsseldorfer Staatskanzlei. Auch eine dauerhafte Einhaltung des Waffenstillstands im Donbass und eine «neue Dynamik bei der Umsetzung der Beschlüsse im Normandie-Format» würden gebraucht.

Von dpa