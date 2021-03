1. FC Köln nimmt Training wieder auf: Corona-Tests negativ

Am Mittwoch hatte der FC das Mannschaftstraining abgesagt, nachdem der positive Test aufgetreten war. Schon am Mittwochmorgen wurden laut Club-Angaben der Betreuerstab und die Spieler getestet - allesamt negativ. Am nächsten Samstag steht für die Kölner in der Bundesliga die Partie gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) auf dem Programm.

