Bahntechnikkonzern Vossloh: 2020 in die Gewinnzone

Werdohl (dpa) - Der Bahntechnik-Konzern Vossloh ist im abgelaufenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Netto blieben 20,8 Millionen Euro übrig, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von rund 137 Millionen Euro stand, wie das Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. So hatten 2019 unter anderem Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Zuggeschäfts stark belastet. Die Aktionäre sollen eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie erhalten, nachdem diese im Vorjahr wegen der Corona-Krise ausgefallen war.

Von dpa