RW Essen holt 1:1 gegen Tabellenführer Borussia Dortmund II

Essen (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen hat im Aufstiegsrennen in der Fußball-Regionalliga West den nächsten Dämpfer kassiert. Am Mittwoch musste sich der Tabellenzweite in der Regionalliga West im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund II mit einem 1:1 (1:0) begnügen und verpasste die Möglichkeit, den Vier-Punkte- Rückstand zum BVB zu verkürzen. Torjäger Simon Engelmann (15. Minute) hatte RWE im Nachholspiel vom 25. Spieltag im Essener Stadion mit seinem 21. Saisontreffer in Führung gebracht, für die U23-Auswahl des Bundesligisten BVB traf Richmond Tachie (76.) zum Ausgleich.

Von dpa