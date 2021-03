Neues Kölner Missbrauchsgutachten bei Staatsanwaltschaft

Köln (dpa) - Das neue Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit sexuellem Missbrauch liegt nach Angaben des beauftragten Strafrechtlers Björn Gercke bereits bei der Staatsanwaltschaft. «Die Staatsanwaltschaft hat das Gutachten bereits vor einigen Tagen von uns bekommen, damit sie auch Zeit hat, sich in Ruhe darauf vorzubereiten - vor der Öffentlichkeit», sagte Gercke am Mittwoch in der «WDR Lokalzeit» aus Köln. Ihm selbst sei das ein Anliegen gewesen. Die Staatsanwaltschaft sei die zuständige Behörde für die Verfolgung von Straftaten.

Von dpa