Sechs Katzenbabys nach Geburt in Radlader entdeckt

Erftstadt/Bergheim (dpa/lnw) - Sechs Katzenbabys hatten zu Beginn ihre Lebens gleich mehrfach Glück. Nach ihrer Geburt lagen die Tiere tief versteckt in der Technik eines Radladers. Weil an dem Tag ein Service-Monteur kam, wurde das schwere Gerät einer Kompostieranlage in Erftstadt nicht gestartet, wie das Tierheim Bergheim bei Facebook berichtet. Die Mitarbeiter der Anlage hörten ein Wimmern und entdeckten im Innern des 15-Tonners die Tiere. Laut Tierheim hingen noch die Nabelschnüre und der Mutterkuchen an den Tieren.

Von dpa