Geständnisse im Prozess um illegales Doping für Bodybuilder

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Im Prozess um ein illegales Dopinglabor in Mönchengladbach haben alle sieben Angeklagten Geständnisse abgelegt. In dem Verfahren geht es um Handel mit Dopingmitteln in großem Stil. Die drei angeklagten Frauen und vier Männer im Alter zwischen 31 und 56 Jahren sollen illegal Dopingmittel hergestellt und in der Bodybuilder-Szene vertrieben haben.

Von dpa