Versöhnliche Töne im Schalker Machtkampf

Essen (dpa) - Im beim Werben um Ralf Rangnick entstandenen Machtkampf auf Schalke bahnt sich Entspannung an. Wie die bisher im Hintergrund agierende Interessengemeinschaft aus Politik, Wirtschaft und Vereinsumfeld bekanntgab, soll es heute ein Gespräch mit dem Aufsichtsrat des vom Abstieg bedrohten Fußball-Bundesligisten geben. «Wir möchten zum Wohl des Vereins mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, wir sind keine Opposition. Wir müssen in einer solchen Krise alle Kräfte bündeln», sagte Ulrich Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft und Sprecher der Gruppe am Mittwoch in Essen.

Von dpa