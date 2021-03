Positiver Corona-Test beim 1. FC Köln: Training abgesagt

Köln (dpa) - Nach einem positiven Corona-Test im Funktionsteam hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am Mittwoch sein Mannschaftstraining abgesagt. Dies sei vorsorglich und proaktiv in Abstimmung mit dem Kölner Gesundheitsamt geschehen, teilte der Club mit. Der komplette Staff und die Spieler wurden am Mittwochmorgen erneut getestet. Alle Ergebnisse der Schnelltests blieben negativ. Für Donnerstag ist ein PCR-Test vorgesehen.

Von dpa