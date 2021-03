Zahl der Aufenthaltstitel für Geduldete verdoppelt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der geduldeten Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, hat sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt. So gab es Ende Februar 2019 erst 660 Personen, die mittels einer sogenannten Aufenthaltsgewährung für gut integrierte Ausländer eine sichere Bleibeperspektive erhalten haben - inzwischen ist der Wert auf über 1330 gestiegen. Das geht aus einem Bericht des Flüchtlingsministeriums für den Integrationsausschuss an diesem Mittwoch hervor. Diese «erfreuliche Entwicklung» gelte es zu verfestigen, betonte Minister Joachim Stamp (FDP) in dem Papier.

Von dpa