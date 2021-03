Zwei Geldautomaten gesprengt: Täter flüchten in Autos

Mönchengladbach/Hagen (dpa/lnw) - Bislang unbekannte Täter haben in Nordrhein-Westfalen in Mönchengladbach und Hagen zwei Geldautomaten gesprengt. In Mönchengladbach flüchteten die Täter nach der Sprengung in der Nacht zu Mittwoch in einem dunklen Auto, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugenaussagen handelte es sich um drei oder vier Personen. Ob und wie viel Geld die Täter mitgenommen haben, war am Morgen noch unklar.

Von dpa