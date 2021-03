Geldautomatensprenger hinterlassen Trümmerfeld

In Hagen wurde das Gebäude, in dem der Geldautomat steht, durch die Sprengung stark beschädigt, wie die Polizei erklärte. Zwei Täter flüchteten laut Zeugenaussagen in der Nacht zum Mittwoch vom Parkplatz eines Supermarktes. Eine dritte Person habe am Steuer des Fluchtwagens gesessen. Zur Beute machte die Polizei keine Angaben. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Auch in Krefeld attackierten Unbekannte einen Geldautomaten. Sie brachen das Gerät am späten Dienstagabend auf und flüchteten in einem dunklen Auto. Der Wagen mit Frankfurter Kennzeichen sei einer Streife mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen, erklärte die Polizei. Als die Beamten wendeten, sei das Fahrzeug nicht mehr in Sichtweite gewesen. Ob die Täter Beute machten, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210317-99-853984/6